Lady Gaga na Super Bowlu – brez politike, a z veliko glamurja in bleščic

Lady Gaga je v svojem 13-minutnem nastopu poskrbela za veselje.

"Bil bi presenečen, če na Super Bowlu Lady Gaga ne bi izrazila svojega političnega prepričanja," je za televizijo ABC povedal Larry Hackett, nekdanji glavni urednik revije People in dodal, da bi bilo tudi za pevko porazno, če tega ne bi storila in izkoristila priložnosti prenosa, ki si ga je predvidoma ogledalo 115 milijonov Američanov.



Toda Gaga, ki ni več novinka na Super Bowlu, lani je namreč zapela ameriško himno, pri tem pa izstopala z opravo v ameriških barvah, se je letos odločila, da bo raje kot zganjala politiko, ostala pri glasbi in širila veselje. "Tukaj smo, da vas razveselimo," je dejala med bučnim nastopom.



Seveda je začela nastop s patriotizmom, 'bog, blagoslovi Ameriko', 'ta dežela je naša' ter 'pravica za vse' in s tem nakazala, da ima v mislih aktualno dogajanje, svoje mnenje je dobro prikrila s pesmijo, kdor je prisluhnil, je slišal to ('pravica za vse', 'rojen, kakor si rojen - born this way ...') a vse se je nato vrtelo le okoli glasbe in šova. Mnogi menijo, da je pevka s to potezo pridobila veliko pozitivnih komentarjev, kajti v težkih časih si je treba vzeti čas tudi za lepe stvari, pozabiti na težave in misliti samo na veselje. Gaga je nastopila v bleščečih oblačilih, med nastopom visela v zraku in zapela svoje uspešnice, kot so Poker Face, Born This Way, Telephone, Bad Romance ...

Če je lani Beyonce opozarjala na nasilje nad temnopoltim Američanom in na boj žensk za uveljavitev v svetu, ki ga obvladujejo moški, je Gaga za trenutek pozabila na temne stvari in ponosno priredila šov, poln pisanih kostumov in veselja.



Mnogi mediji pišejo, da čeprav ni bilo kontroverznosti ali spodrsljajev, je Gaga poskrbela, da so se vsi maksimalno zabavali, nihče pa zagotovo ni pogrešal spodrsljajev, ki se na takšnem dogodku namreč dolgo pomnijo. Še vedno se govori o nespretnem plesalcu v kostumu morskega psa, ki je leta 2015 pokvaril koreografijo Katy Perry, pa o nesrečnem gibu Justina Timberlaka, ki je leta 2004 razkril bradavico na prsih Janet Jackson. Leta 2012 pa je NFL od M.I.A. zahtevala celo 18,6 milijonov dolarjev odškodnine, ker je pevka gledalcem pokazala srednji prst.