Lady Gaga nastopila na 10 milijonov dolarjev vredni poroki hčerke ruskega milijarderja

Lolita Osmanova, hčerka ruskega oligarha Eldarja Osmanova, je pred dnevi zakorakala pred oltar na pravljični poroki svojih sanj. Poleg desetnadstropne torte in za dobrih 440 tisoč evrov cvetličnih aranžmajev sta z možem Gasparjem Avdolyanom uživala v zasebnem koncertu, ki jima ga je uprizorila nihče drug kot sama Lady Gaga.

Da vse skupaj ni bilo od muh, je oligarh hčerki najel losangeleško gledališče Dolby, kjer ponavadi podelujejo tudi oskarje, nagrade BET in latino grammyje.

Gaga je nosila bleščečo rdečo toaleto, zapela je svoje hite, kot so Paparazzi, The Edge Of Glory, Born This Way, Bad Romance, Poker Face, The Edge Of Glory, za nastop pa pospravila 2 milijona dolarjev (1,76 milijona evrov). Kar pa ni bilo prvič, da je "mama pošast" koncertirala na bolj intimnih nastopih. Jeseni je nastopala na turneji Bud Light Dive Bar, 13. julija pa bo imela tudi manjši nastop v Las Vegasu.

Nekaj utrinkom z nastopa prisluhnite v kolažu posnetkov!