'Lahko počne, kar hoče – tudi če se valja v špagetih'

Britanska manekenka in igralka Emily Ratajkowski je na svojem Instagram profilu objavila vroče videoposnetke s snemanja za video koledar revije Love. Ker se na posnetkih v spodnjem perilu zapeljivo in nagajivo valja v špagetih ter se poliva z rdečim vinom, so se nanjo usule številne kritike, da je to čisto preveč neokusno.

Sama pa je snemanje zagovarjala z besedami, da se zaradi tega počuti močno: "Bila je osebna odločitev in to je moje bistvo, tako jaz vidim feminizem." A mnogi so menili, da to ni feminizem, ampak samo nekaj zelo neokusnega.

Carla Bruni-Sarkozy, italijanska pevka, fotomodel in tretja žena nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja, pa je bila ena tistih, ki je manekenko podprla. V oddaji Good Morning Britain je namreč dejala, da lahko manekenka počne, kar hoče, živimo v demokraciji, in to dejanje se ji zdi zelo pogumno. "Ne bom komentirala feminizma, toda gotovo se ob tem počuti svobodno – to, da počne, kar hoče."