Lahko se mu smeji: odkar je zapustil Top Gear, je prislužil milijone

Richard Hammond in njegova žena Mindy sta edina delničarja njegovega podjetja Hamster’s Wheel Productions. (Foto: AP)

47-letni Richard Hammond je storil zelo pametno potezo, ko se je odločil zapustiti Top Gear, ko so producenti zaradi incidenta odpustili njegovega sovoditelja.

Odkar je zapustil mrežo BBC, ki je snemala oddajo, in šel pod okrilje Amazona, kjer snemajo novo različico priljubljene oddaje, je svoj dobiček močno povečal. The Grand Tour je premiero doživel pred enim letom, 18. novembra 2016, od takrat pa si je Hammond izplačal 2,8 milijona evrov.

Honorar je namreč šel podjetju Hamster’s Wheel Productions, katerega edina delničarja sta Hammond in njegova žena Mindy.

Pri BBC-ju je Hammond na leto za vodenje oddaje Top Gear dobil "le" 560.000 evrov, zdaj pa dobi vsaj 170.000 evrov na epizodo.

Jeremy Clarkson dobi najvišji honorar in je najbolje plačani britanski voditelj. (Foto: AP)

Največjega honorarja je sicer deležen Jeremy Clarkson, ker naj bi naredil največ dela (izčrpno načrtovanje, ideje in pisanje scenarija) - na oddajo naj bi zdaj dobil 200.000 funtov.

Po nekaterih navedbah pa so cifre honorarjev veliko večje, tako naj bi zdaj Hammond in James May na epizodo dobila 670.000 evrov, Clarkson pa 940.000 evrov. Pri BBC-ju je dobil 1,7 milijona na leto.

Katere koli številke so v resnici prave, dejstvo je, da so v vsakem primeru vrtoglave. Visok honorar pa ni povezan samo z izjemno priljubljenostjo oddaje, temveč tudi s tveganjem, ki ga sprejemajo med nevarnimi vožnjami. Richard je sicer v začetku leta med snemanjem priljubljene oddaje doživel precej hudo prometno nesrečo, ki bi se lahko končala usodno, saj se je zadnji čas izvlekel iz avtomobila, ki se je nato vnel. Čeprav je le malo manjkalo do strašanskega razpleta, pa jo je odnesel "le" z zlomljenim kolenom. Zdravniki so mu za kar 18 mesecev prepovedali tek in vadbo. Leta 2006 je bil 14 dni v komi, ko je doživel nesrečo med vožnjo z avtom na reaktivni pogon.