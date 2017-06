Lamar Odom: To je bilo boleče

Khloe Kardashian in Lamar Odom (Foto: Instagram)

Khloe Kardashian in Lamar Odom sta se poročila leta 2009, ko sta se poznala šele slab mesec. Zakon je začel razpadati leta 2013, ko so Lamarja zaradi vožnje pod vplivom alkohola aretirali, po incidentu se je prijavil v kliniko za odvajanje, kjer pa je zdržal le en dan. Samo mesec po tem je Khloe vložila ločitvene dokumente, dokončno pa sta se ločila lansko leto. Njun zakon so zaznamovale tudi obtožbe o varanju in uživanje prepovedanih substanc.

Kljub temu pa naj bi se slavni par trudil ustvariti družino. Zdaj pa je Khloe v eni od epizod V koraku z družino Kardashian priznala, da si dejansko ni želela otrok z Lamarjem, ampak se je le pretvarjala, da si želi zanositi: "Samo pretvarjala sem se. Bila sem poročena, toda vedela sem, da okoliščine niso najbolj zdrave, zato sem se le pretvarjala, da si želim zanositi."

Zdaj se je na to odzval tudi Lamar. Povabljen je bil v oddajo voditeljice Wendy Williams, s katero sta govorila tudi o Khloe in o tem, da mu je lagala glede otrok. 37-letni nekdanji košarkar je dejal, da je bilo spoznanje boleče, toda vseeno mu je jasno, da najbrž ni bil v pravem položaju, da bi postal oče, ter dodal, da bi si vseeno želel to slišati od nje, ne na televiziji: "Najbrž je imela prav, toda želel bi si, da bi to povedala meni, ne da to izjavi na televiziji." Na koncu je še dodal, da ne razmišlja več o tem, da bi bil znova z njo, čeprav je še pred časom mislim obratno: "Najbolje za naju je, da ostaneva na distanci."