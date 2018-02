Lažne smrti zvezdnikov – neumnost ali svoj žanr?

Že pokojnega ameriškega predsednika Franklina Rosevelta so nekoč mediji predčasno razglasili za mrtvega. Danes se to, predvsem na svetovnem spletu, neprestano dogaja. Nedavno se je zgodilo tudi Sylvestru Stallonu, še zdaleč pa ni edini, ki je to doživel in preživel. Lažne novice o smrtih slavnih so se danes tako razširile, da so postale svoj žanr.