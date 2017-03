Le kam vam uhaja pogled - v njen dekolte ali noge?

Derek Hough, Jennifer Lopez, Jenna Dewan Tatum in Ne-Yo (Foto: AP)

Jennifer Lopez (Foto: AP)

Jennifer Lopez je znova dokazala, da je kraljica rdeče preproge. Zvezdnica, ki je svojo kariero začela prav s plesom, je medijem predstavila svoj novi tekmovalno-plesni šov World of Dance, ki na ameriške televizije prihaja 8. maja. Zmagovalec bo po koncu šova bogatejši za milijon dolarjev (približno 937.998 evrov).

J.Lo je za to priložnost izbrala črno elegantno obleko z visokim razporkom in globokim izrezom, s katerim je poudarila svoje atribute. V kreaciji je bila deležna veliko radovednih pogledov.

47-letna pevka in igralka pri šovu ni le glavna producentka, ampak bo zasedla tudi mesto sodnice. Za sodniško mizo ji bosta družbo delala še glasbenik Ne-Yo in profesionalni plesalec Derek Hough. Voditeljica šova bo plesalka in igralka Jenna Dewan Tatum. Skupaj z J.Lo so se vsi sprehodili po slavnostni preprogi.

