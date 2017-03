Legendarni glasbenik pristal na vozičku

72-letni britanski mojster kitare Eric Clapton, poznan tudi kot član legendarnih zasedb, kot sta Yardbirds in Cream, je nekoč živel polno rokenrol življenje, tudi zaradi substanc, kot so kokain, heroin, alkohol in zdravila na recept. Skozi leta je te navade opustil in se posvetil predvsem glasbi, lansko leto je izdal že svoj 23. studijski album I Still Do, v katerem se je vrnil k svojim prepoznavnim koreninam modernega bluesa.



Junija 2016 je legendarni kitarist priznal, da trpi za neozdravljivo okvaro živčnega sistema, s katero se le stežka kosa. Sicer kitaro še vedno lahko igra, a vseeno je dejal, da je pravzaprav lahko srečen, da je živ, kajti bolezen ga je oslabila.



Zdaj pa se ostareli glasbenik bori s hujšim bronhitisom, zaradi katerega je odpovedal tudi dva koncerta: "Zaradi hujšega bronhitisa mu je zdravnik svetoval, da glasbenik premakne dva koncerta ...," so medijem povedali njegovi predstavniki. Več niso želeli komentirati, zdaj pa so se na spletu pojavile fotografije in videoposnetki oslabelega kitarista, ko prihaja na letališče. Čeprav je Clapton dobro razpoložen, je videti, da ga je bolezen zelo oslabela.

Britanski pevec, pisec, skladatelj in kitarist se je rodil leta 1945 v angleškem Surreyju kot nezakonski sin kanadskemu vojaku Edwardu Walterju Fryerju in Angležinji Patricii Molly Clapton. Vzgajala sta ga babica Rose Clapton in njen drugi mož Jack Clapp. Najprej je igral v glasbeni skupini The Yardbirds, pozneje se je pridružil zasedbi John Mayal Bluesbreakers, v kateri je zaslovel. Kariero je nadaljeval v skupini Cream. V tem času je z značilnim zvokom, dolgimi improvizacijami in novimi harmonijami pomembno vplival na razvoj rockovske glasbe. Pozneje se je za nekaj let umaknil s scene zaradi težav z drogo. Od leta 1975 ima uspešno solistično kariero.

Velja za enega najpomembnejših predstavnikov moderne blues glasbe in ustvarjalca velike senzibilnosti. Glasbenik, ki se ga je prijel vzdevek Počasna roka, se je podpisal pod več uspešnic, kot so Layla, I Shot the Sheriff, Wonderful Tonight in pesem Tears in Heaven. Slednjo je napisal v spomin na sina, ki je tragično preminil pri štirih letih.