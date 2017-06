Legendarni pevec je pred smrtjo zaužil kar nekaj različnih zdravil

Rocker Chris Cornell, ki je zaslovel z zasedbami, kot sta Soundgarden in Audioslave je preminul star 52 let. Prijatelj ga je našel v kopalnici z zanko okoli vratu. Tuji mediji so zdaj pridobili toksikološko poročilo, v katerem je potrjeno, da glasbenik pred smrtjo res zaužil cel spekter različnih zdravil, od pomirjeval, do uspaval. V krvnem sistemu so tako našli Naloxon, ki deluje kot antidot heroina, Butalbital, ki je pomirjevalo, Lorazepam – anksiolítik (zdravila za lajšanje občutka strahu in vznemirjenosti), Pseudoephedrine (dekongestant, ki pomaga proti zamašenemu nosu in zmanjšujejo otekanje sinusnih votlin) in različne barbiturate (uspavala).

Tragedija se je zgodila v sobi 1136 hotela MGM Grand Detroit, dve tableti Ativana (pomirjevala) pa mu je okoli pol polnoči dal varnostnik Martin Kirsten. Ta je potem vdrl skozi vrata, da bi Cornellu pomagal, potem ko mu je tako naročila njegova žena. A je bilo žal prepozno.

Žena Vicky Cornell je nekaj dni po njegovem samomoru svoji "duši dvojčici" napisala ganljivo in čustveno odprto pismo.. S pokojnim pevcem je bila poročena od leta 2004."Bil si najboljši oče in mož. Tvoje potrpljenje, sočutje in ljubezen so bili vedno v ospredju. Vedno si govoril, da sem te rešila, da ne bi bil živ, če me ne bi bilo," je zapisala.