Legendarni Stevie Wonder je dobil svojo ulico

Stevie Wonder (Foto: AP)

Stevie Wonder je glasbeno kariero začel v mladosti kot čudežni otrok in jo razvil v eno izmed najbolj ustvarjalnih v drugi polovici dvajsetega stoletja. Za svoje ustvarjanje se mu je zdaj zahvalilo tudi mesto Detroit, kjer je glasbenik odraščal. Čeprav se je glasbenik že pred leti odselil iz Detroita, pa je mesto za vedno ostalo v njegovem srcu, je ob odprtju Avenije Stevieja Wonderja dejal glasbenik.

"Toliko lepih stvari v mojem življenju se je zgodilo zaradi Motowna," je še dejal Stevie. Motown je okrajšava za Motortown, mesto Detroit. Ime so povzeli tudi pri slavni založbi, kjer so izdajali večinoma glasbo temnopoltih glasbenikov, med njimi tudi Wonder in to že pri enajstih letih.



Ulica, ki so jo poimenovali po Wonderju, se je pred tem imenovala Avenija Milwaukee in točno na tej ulici je glasbenik živel kot otrok. Wonder se je rodil leta 1950, zaradi zapletov pri rojstvu je glasbenik oslepel, toda kljub slepoti se je pri sedmih letih začel učiti klavir, pri devetih se je vrgel še v igranje bobnov in drugih glasbil. V Detroitu se je Stevie pridružil cerkvenemu pevskemu zboru in spoznal gospel. Leta 1963 je Wonder posnel svoj prvi album, pesem Fingertips je tako postala njegova prva uspešnica. Nato je čez nekaj let sledila pesem Uptight (Everything's Alright) in ga takoj uvrstila na ameriško lestvico med prvih štirideset skladb, tam je ostal več kot šest let.