'Lili' iz serije Gorski zdravnik gola v Playboyju: slekla se je, da pokaže, da je odrasla, a vsi oboževalci dr. Gruberja niso navdušeni

Ko je leta 2008 dobila vlogo v seriji Gorski zdravnik, ki na nemško govorečem področju že leta podira rekorde gledanosti, dr. Martin Gruber pa je izjemno priljubljen tudi pri nas, je bila Ronja Forcher prikupna deklica, ki je hitro osvojila srca gledalcev.

Danes je Ronja 20-letna mladenka, ki se je odločila, da "vsem pokaže, da je odrasla". In to s serijo vročih fotografij za nemško izdajo Playboyja.

Avstrijka naj bi z razgaljenimi fotografijami, ki so nastale na jugu Francije, kot poroča stern.de, želela "obračunati s podobo pridne deklice".

Fotograf je Ronjo postavil v svet življenja vagabundov - in to na njeno željo. Mlada igralka je namreč želela, da so fotografije povsem v nasprotju z gorsko idilo Gruberjeve kmetije, ki daje kuliso seriji Gorski zdravnik. Njeno sporočilo pa: "Nič zadržkov, svobodna ljubezen, svobodna seksualnost."

Pa tudi pozitiven odnos do lastnega telesa, pravi Ronja, ki poudarja, da je samozavestna kljub temu, da ne nosi oblačil številka 34, značilna za koščene zvezdnice.

Medtem ko se je nekaj oboževalcev serije na spletu že razhudilo nad odločitvijo priljubljene igralke, da se razgali pred fotografskim objektivom, očitajo ji, da je s tem pokvarila podobo "nedolžne Lili", ki sicer tudi v sezoni, ki se je na nemških zaslonih pravkar iztekla, rahlja živce biološkemu očetu Martinu in nadomestnemu očetu Hansu, Ronja meni, da njenega odnosa s soigralci, pred očmi katerih je odraščala, fotografiranje ne bo pokvarilo. Ocenjuje, da jo bodo morda zdaj jemali bolj kot odraslo osebo, bolj resno, piše krone.at.

Sicer pa je 20-letnica za razliko od njenega lika v seriji Gorski zdravnik, srečno zaljubljena, njeno srce je ogrel stanovski kolega Felix Briegel. Ronja na Instagramu redno objavlja fotografije njunih skupnih trenutkov, pravi, da sta do ušes zaljubljena. In kaj Felix meni o njenih seksi fotografijah? Ronja pravi, da je navdušen in jo podpira.

