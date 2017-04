Liverin Forte, edini s kombinacijo za 24urno zaščito

Liverin Forte je po mnenju farmacevtov številka 1 za jetra. Razlog za to se skriva v njegovi originalni formuli in učinkovinah, ki dokazano delujejo boljše skupaj kot vsaka posamično. Fitokompleks silimarin (izvleček pegastega badlja), izvlečka sladkega korena in indijske kosmulje ter vitamin E so se izkazali za mogočno kombinacijo, ki deluje antioksidativno in regenerativno. Vsaka sestavina doprinese svoj delež k večji učinkovitosti. Za procese presnove, ki so predpogoj, da se jetra sploh lahko začnejo razstrupljati, pa medtem poskrbijo vitamini B skupine. Omenjene učinkovine jetrom nudijo 24-urno zaščito in zagotovijo, da se jetra na povsem naraven način razstrupijo in obnovijo.

Tudi vi ga potrebujete.

Najpogostejša težava sodobnega časa so zamaščena jetra. Zaradi nepravilne prehrane in stresa se poviša raven slabega holesterola, dvigne se krvni pritisk, pojavijo se težave s krvnim sladkorjem in pomanjkanjem energije, okoli trebuha pa se pričnejo kopičiti maščobne obloge. Vse to so znaki, ki opozarjajo na zamaščena jetra, a jih marsikdo spregleda oziroma ne poveže z njihovim oteženim delovanjem. Zato nikar ne mislite, da vi ne sodite med tiste, ki bi potrebovali razstrupljanje. Prav vsak med nami ga potrebuje. Navsezadnje tudi svoj avto redno servisirate.

Jetra za regeneracijo potrebujejo tri mesece.

V tem času poskrbite za zdravo prehranjevanje in zadostno gibanje, ter se izognite alkoholu, sladkorju, predelani hrani in nikotinu. Za podporo in kar najboljši razstrupljevalni učinek se priporoča trimesečno uživanje Liverin Forte. Vzamemo po tri tablete na dan pred vsakim obrokom (zajtrkom, kosilom in večerjo), saj le na ta način omogočimo, da so učinkovine jetra zaščitijo med presnovo, takrat ko morajo največ »delati«. Bodite vztrajni in se sami prepričajte, kako lažje je življenje, ko telo deluje optimalno.

Liverin Forte, najboljša kombinacija naravnih učinkovin.

Večina nas pozna pegasti badelj, le malo pa nas ve, da je silimarin, učinkovina iz te plodov rastline, tisti, ki dokazano razstruplja in obnavlja jetra, vendar le v primernem dnevnem odmerku in ustrezni terapiji. Lahko se zgodi, da z dobrim namenom uživamo celo rastlino ali plodove pegastega badlja, a s tem pravzaprav zaužijemo snovi, ki dodatno obremenjujejo jetra ali jim celo škodujejo. Študije in izkušnje uporabnikov dokazujejo, da skupek aktivnih rastlinskih izvlečkov silimarina (iz pegastega badlja), sladkega korena, indijske kosmulje, vitaminov E in B kompleksa pomembno in učinkovito pripomorejo k regeneraciji jeter. Vse omenjene rastlinske izvlečke v pravih razmerjih najdete v originalni formuli Liverin Forte, za razstrupljanje jeter najboljša izbira, kar potrjujejo tudi farmacevti.

Naročnik oglasa je Sanofarm