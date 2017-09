'Ljudje bi morali nehati sovražiti The X Factor'

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Sep 12, 2017 at 8:16pm PDT

Justin Bieber je stopil v bran šovom talentov, kakršen je The X Factor, saj je prepričan, da je šov, za katerim stoji Simon Cowell, odgovoren za talente kot so deška skupina One Direction ali dekliška zasedba Little Mix. Bieber je v intervjuju za britanski časopis The Metro dejal, da je čas, da se pokažejo novi talenti. Dejstvo je, da so One Direction švignili v nebo, ko so v šovu zasedli drugo mesto.

"Tovrstni šovi imajo kredibilnost dokler vedno znova odkrivajo talente. Vsako sezono ne bodo ravno odkrili novih One Direction, a menim, da mora Simon letos najti novo veliko zvezdo. Nikoli nisem razumel sovraštva proti šovom talentov. Nekaj največjih izvajalcev zadnjih 10 let je bilo odkritih na ta način. Če ne bi bilo takih šovov, morda ne bi vedeli, kdo so One Direction, Little Mix, Kelly Clarkson in Fifth Harmony. In to ne bi bilo dobro za glasbeno industrijo," je prepričan Bieber.

Clarksonova je bila zmagovalka prve sezone Ameriškega idola leta 2002, Fifth Harmony pa so povedli v tretji sezoni ameriške verzije The X Factorja leta 2012.