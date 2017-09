Pevec se počasi postavlja na noge, tudi s pomočjo svojega dekleta, ki mu je v veliko oporo. (Foto: AP)

Pop glasbenik Zayn Malik je v svoji lanskoletni biografski knjigi priznal, da se bori z napadi tesnobe, še posebno naporno je bilo, ko je bil del priljubljene zasedbe One Direction, zaradi tega in stresa je zasedbo tudi zapustil in se odločil delati solo kariero.

A tudi to ni bilo najlažje, zaradi napadov tesnobe je odpovedal nekaj koncertov, poleg tega se je spopadal z motnjo hranjenja. "Imel sem občutek, da stvari nimam pod nadzorom. Hrana pa je bila tista stvar, ki sem jo lahko nadziral," je takrat dejal mladi pevec.

Zdaj ima 24-letni pevec končno stvari pod nadzorom, je iskreno povedal novinarju – še vedno pride do težkih trenutkov, a je zelo vesel, da je javno priznal, da se bori z napadi tesnobe.

"Že zaradi tega, ker sem vsem priznal, kaj me tare, da sem bil iskren o vsem, mi je pomagalo, da se počutim bolje. To je bilo nekaj pozitivnega zame, kajti ljudje so končno videli moj pravi jaz ter zakaj se tako obnašam. Nisem bil nehvaležna oseba, ki je zavrnila slavo v One Direction, ampak sem se boril že za to, da sem sploh bil na očeh ljudi." Dodal je še, da je treba o stiskah govorit in jih ne skrivati pred ljudmi.

Pevec je trenutno nadvse srečen z manekenko Gigi Hadid, veliko časa pa preživi tudi v studiu, kjer dela na novi glasbi.