'Ljudje so me že videli golo in to po moji izbiri'

"Prav zabavno je, kako se vsi vznemirjajo zaradi ene fotografije, ni gola fotografija, gre samo za dekolte," se je na Twitterju pridušala 24-letna pevka Demi Lovato, zraven pa dodala smeškota, ki joka od smeha. Hkrati pa je dodala, da jo je "svet že videl golo, po njeni izbiri," s čimer je namignila, da se je že slekla in se konec leta 2015 fotografirala v Evinem kostumu za revijo Vanity Fair.



Demi so sicer njene seksi fotografije ukradli in jih dali na splet že leta 2014, ko je bila še skupaj z igralcem Wilmerjem Valderramo. Sicer pa so bile med zadnjimi "žrtvami", ki so jih ukradli fotografije in jih razširili po spletu tudi igralke Rhona Mitra, Amanda Seyfried, Mischa Barton, Emma Watson, Katie Cassidy in Dylan Penn.