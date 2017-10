'Ločitev ni bila del načrta'

Fergie, Josh in njun sinček Axl. (Foto: X17 Agency)

"Z absolutno ljubeznijo in spoštovanjem sva se že pred meseci odločila, da se razveževa kot par. Da dava družini kar najboljšo možnost, da se prilagodi na novo, sva želela to zadržati zase, preden sva to delila z javnostjo," s to izjavo sta septembra presenetila vse pevka Fergie in igralec Josh Duhamel.

Kakor je dejala v nedavnem intervjuju, odločitev za ločitev nikakor ni bila preprosta. "Ločitev ni bila del mojega načrta. Želela sem biti poročena vse življenje," je žalostno dejala novinarki v televizijski oddaji. S solzami v očeh je še dodala, da sta bila skupaj pet let, preden jo je vprašal za roko, ganljivo pa je tudi pripomnila, da ga še vedno ljubi: "Ljubim Josha. Je oče mojega otroka. Ta 'projekt' naju bo vedno povezoval in vedno se bova trudila po najboljših močeh."

Po besedah igralca se je v pevko zaljubil, še preden sta se sploh spoznala in jo je poznal samo preko glasbene zasedbe Black Eyed Peas: "Fergie se nenehno pojavlja v mojih sanjah. Čisto me je prevzela," je priznal nekemu novinarju, to je prebrala tudi Fergie in zdelo se ji je nadvse prikupno. Kasneje istega leta sta se končno spoznala tudi osebno in med njima je preskočila iskrica.