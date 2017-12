Ločitev znova na tapeti

Igralka aretacije zaradi družinskega nasilja še ni komentirala. (Foto: Reuters)

30-letna igralka Naya Rivera, najbolj znana po vlogi v seriji Glee, je oktobra preklicala zahtevo za ločitev. Z igralcem Ryanom Dorseyjem sta namreč sklenila, da bosta znova poskusila zakrpati uničeno razmerje.

A očitno ni bilo vse rožnato, saj so igralko konec novembra aretirali zaradi družinskega nasilja. 34-letni Ryan je namreč poklical policijo in trdil, da ga je igralka med prepirom močno udarila v glavo in spodnjo ustnico, kot dokaz je priložil tudi videoposnetek. Na splet je prišel tudi posnetek igralke pred sodnikom.

Očitno je dotični prepir in aretacija do konca uničila možnost obnovitve razmerja, saj je deset dni po aretaciji igralka na sodišče znova vložila ločitvene papirje. 'Oborožila' se je s slavno odvetnico Lauro Wasser, ki je zastopala zvezdnike, kot so Ryan Reynolds, Heidi Klum, Ashton Kutcher in Christina Aguilera, in preko nje zahteva skupno skrbništvo nad sinom, doseči pa želi tudi, da ne bi plačevala preživnine za nekdanjega.