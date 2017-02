'Mačkici' Mačke pomagale pri razhodu s Hamiltonom

A post shared by Nicole Scherzinger (@nicolescherzy) on Feb 18, 2017 at 8:45am PST

Sicer zares drži, da sta šla pevka Nicole Scherzinger in britanski dirkač Lewis Hamilton narazen že leta 2015, oba sta se menda zelo trudila, da bi zveza uspela, a jima ni šlo. Pevka zdaj ljubi 25-letnega bolgarskega tenisača Grigorja Dimitrova, priznala, pa je, da je bilo prav delo na muzikalu Mačke (Cats) zanjo katarzično, da je pozabila na srčne bolečine.



"Tega nisem nikoli povedala, a v tistem času, ko sem se ločevala od nekdanjega, je bilo gledališče zame zelo katarzično. To je bilo edino, kar me je takrat gnalo, ker sem sicer vse skupaj skrivala. Vsako noč sem na odru dala od sebe svojo dušo in srce, kar mi je takrat v resnici pomagalo," je povedala za britanski časopis London Evening Standard.



O svojem novem fantu Dimitrovu menda noče govoriti, dejala je samo, da je "s trenutno situacijo zadovoljna".