Madonno okrcali oboževalci: To ni igra in ni smešno, ljudje tukaj vsak dan umirajo

Kraljica popa Madonna je od nekdaj razburjala s provokativnim okusom za modo. A če je v 80. letih razburjala predvsem s pretirano pomanjkljivimi oblekami, pa je zdaj, ko je stara 59 let, oblačilni slog ikonične pevke po mnenju mnogih presegel mejo dobrega okusa. S svojo nedavno opravo je namreč mnogim dala misliti, da se norčuje iz strašljivih razmer, v katerih živijo.

Madonna je s sporno fotografijo, na kateri ponosno pozira ob vojakih, na spletu povzročila pravo razburjenje.

Pop kraljica je vzporedno z 10. obletnico poroke njenega menedžerja Guya Osearyja v Riu de Janeiru, na kateri se je zbrala zvezdniška smetana, obiskala tudi favelo na območju Morro da Providência. Turistični obisk pa je pevka ovekovečila s fotografijo na Instagramu, na kateri pozira ob oboroženih vojakih, in tako sprožila val ogorčenja. Očitajo ji, da je objava takšne fotografije sramotna in sila nespametna. "To je vojno območje, kjer ljudje vsak dan umirajo, ne turistična točka. S takšnimi objavami širiš slaba sporočila," so komentirali uporabniki Twitterja in zvezdnico okrcali tudi, da se je sporno oblekla, ko je v vojaških hlačah in z dizajnerskimi očali pozirala ob do zob oboroženih vojakih: "To ni igra in ni smešno. Ljudje, ki živijo v favelah, se morajo spopadati z vojnimi razmerami. Kako absurdna oprava!"

Plaz komentarjev ogorčenih oboževalcev pa se je usul tudi na Instagramu: "Oh, ko bi ti in tvoja ekipa vsaj dvakrat pomislili, tega zagotovo ne bi objavili. Sploh zdaj … Poizvedi malo, kaj se dogaja tukaj, preden objaviš takšno fotografijo. Še vedno sem tvoj oboževalec, a sem zdaj zelo prizadet. Ne bi smela ravnati tako nespametno," je dejal eden izmed uporabnikov, drugi pa zvezdnico opomnil: "To je vojaška policija, ki na dan v povprečju ubije 80 mladih temnopoltih ljudi."

Zvezdnica je ob sporni fotografiji zapisala: "Hoteli so mi dati kazen, med mojim potovanjem na luno." No, fotografija, ki je sledila, pa je pojasnila, katero luno je imela v mislih. Povzpela se je namreč na umetnino, ki jo je ustvaril njen prijatelj in umetnik JR, ki živi in ustvarja na ulicah favele. "Končno mi je uspelo priti na luno!" je zapisala nad prijateljevim ustvarjanjem navdušena provokativna Madonna.