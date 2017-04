Madonna: Samo jaz lahko povem svojo zgodbo

O Madonni bi radi posneli film, a pevka se s tem en strinja. (Foto: AP)

Pevka Madonna je zagotovo velika ikona, ki je pustila pečat čez svojo kariero. Zato nikakor ni čudno, da se bo o njej snemal film, studio Universal je namreč od režiserke Elyse Hollander kupil scenarij z naslovom Blond Ambition. A Madonni to nikakor ni všeč, kar je jezno in glasno izrazila tudi na svojem Instagram profilu.



"Nihče ne ve, kar vem jaz in kaj vse sem videla. Samo jaz lahko povem svojo zgodbo," je zapisala 58-letna pevka ter dodala, da so šarlatani: "Vsak, ki bi se tega lotil, je šarlatan in bedak. Želijo se kititi s tujim perjem. To je res bolezen današnje družbe."



Film naj bi spremljal mlado Louise Ciccone oziroma Madonno sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko želi pevka uspeti v New Yorku. Naslov Blond Ambition so povzeli po njeni zelo uspešni turneji, ko je predstavljala pesmi, kot so Like A Prayer, Express Yourself in Vogue. Leta 1991 so posneli tudi dokumentarni film o dotični turneji – V postelji z Madonno (In Bed with Madonna, Alek Keshishian in Mark Aldo Miceli), ki velja za enega boljših in vplivnejših v žanru koncertnih dokumentarcev.