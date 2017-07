Madonna: Sharon Stone in Whitney Houston sta grozljivo povprečni

Pevka Madonna je znana tudi po svojem ostrem jeziku. (Foto: AP)

Na dražbo je prišlo pismo pevke Madonne, ki ga je napisala leta 1990. Pismo je bilo namenjeno njenemu takratnemu ljubimcu, igralcu Johnu Enosu. V pismu je zapisala, daje preveč inteligentna, da bi se šla razne igre, samo zato, da bi bila prisotna v svetu zabave. Z ostrimi besedami pa ni varčevala tudi na račun zvezdnic Sharon Stone in Whitney Houston.

"Razjezila sem veliko ljudi, zato so me potisnili na stran, medtem pa so osebe, ki so veliko bolj dolgočasne kot jaz, vedno bolj uspešne. Na živce mi gre, ko berem o uspešni glasbeni karieri Whitney Houston ali uspešni igralski karieri Sharon Stone – to je bila moja želja. Ne želim biti takšna, kot sta onidve ... rajem umrem ... toda obe sta grozljivo povprečni, a še vedno vsi menijo, kako neverjetni sta ter kak vzor sta drugim."