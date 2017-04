Mamica že ve – zvezdnici do 18. leta nista smeli delati kot manekenki

Yolanda Hadid s hčerkama (Foto: X17 Agency)

Yolanda Hadid je znana nizozemska voditeljica, nekdanja manekenka, v ZDA pa je zaslovela zaradi sodelovanja v resničnostnem šovu Resnične gospodinje z Beverly Hillsa. V šestletnem zakonu z Izraelcem Mohamedom Hadidom je rodila tri otroke, Jeleno Nouro Gigi, Isabello Khair Bello in sina Anwarja. Vsi trije pa so se že podali na podobno pot kot Yolanda – počasi, a vztrajno zavzemajo modne piste na vseh velikih modnih šovih.



V pogovoru za revijo Elle pa je slavna mati povedala, da ni želela, da bi Gigi in Bella zašli na modne piste pred 18. rojstnim dnem. "Dokler dekleti nista dopolnili 18, sem nasprotovala, da bi sprejeli katero koli manekensko delo," ter dodala, da ni želela, da ju ljudje obsojajo zaradi videza: "Nisem želela, da bi ju ljudje obsojali zaradi videza. Ker sem želela, da bi se v svoji koži počutili dobro. Tudi zaradi tega sta postali močnejši."



Gigi se je sicer prvič znašla v modnem svetu že, ko je bila stara samo dve leti, toda kasneje jo je Yolanda umaknila iz modnega sveta, saj je želela, da ima hčerka čim bolj normalno otroštvo. Poleg tega je želela, da njeni otroci rastejo v skromnem okolju, kjer se ne vrti vse samo okoli videza: "Vedno sem jima govorila, da je na svetu veliko deklet, ki so videti boljše, zato naj raje delata na dobrem značaju. Učila sem ju, da morata biti predvsem dober zgled, pomembna je tudi točnost in prijaznost do vseh."