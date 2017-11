Manekenka Miranda Kerr z milijarderjem pričakuje otroka

Miranda in Evan pričakujeta njunega prvega otroka. (Foto: AP)

Avstralska manekenka Miranda Kerr je znova presenetila svoje oboževalce. Potem ko sta si 34-letna avstralska manekenka in 26-letni ustanovitelj Snapchata Evan Spiegel na zadnji majski vikend obljubila večno zvestobo, so zdaj njuni predstavniki javili, da je Miranda v veselem pričakovanju. "Miranda, Evan in Flynn se veselijo, da pozdravijo novega člana v svoji družini." Še pred poroko je manekenka zatrjevala, da ne razmišlja o otroku: "Ne planirava še. Počakala bova do poroke. Moj partner je zelo tradicionalen, zato bova počakala."

Miranda ima iz prejšnjega zakona z igralcem Orlandom Bloomom šestletnega fantka Flynna, zvezdnika sta bila poročena tri leta.



Miranda in Evan sta romantično zvezo začela leta 2015, lani julija pa sta se že zaročila. Maja pa sta si obljubila večno zvestobo na zelo intimni poroki, na katero je bilo povabljenih le 40 najbližjih prijateljev ter njuna ožja družina.