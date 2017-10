Manekenka načrtovanje družine vzela resno, odpovedala se bo alkoholu

Sherlock Holmes in dr. Watson gresta taborit. Postavita šotor ter kmalu utrujena zaspita. Čez

nekaj ur Holmes zbudi svojega zvestega prijatelja: "Watson, poglej v nebo in mi povej, kaj vidiš?" Watson odgovori: "Vidim na milijone zvezd."

Holmes: "In kaj ti to pove?"

Watson se za nekaj časa globoko zamisli: "Astronomsko mi pove, da obstaja na milijone galaksij in planetov, astrološko, da je Saturn v znamenju Leva, časovno, da je ura približno četrt na eno zjutraj, teološko, da je očitno Gospod vsemogočen in da smo mi majhni in nepomembni, meteorološko pa, da bova jutri imela lep dan. Kaj pa tebi pove?"

Holmes za trenutek pomolči in nato reče: "Bistvo, moj dragi Watson, bistvo! Nekdo nama je ukradel šotor!"