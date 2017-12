Manekenka prvič pokazala zaobljeni trebušček

Medtem ko njen dojenček v trebuhu pridno rase, Chrissy Teigen med nosečnostjo res ni dolgčas. Manekenka, ki je s prikupnim videom šele pred dvema tednoma naznanila veselo novico, da pričakuje drugega otroka, je objavila fotografijo v večerni toaleti, na kateri je lepo viden njen zaobljen trebušček, ki je videti, kot da je že v zadnjem trimesečju. A jo to ne ustavlja na poti do zabav. "Aloha, dojenček," je 32-letnica zapisala v komentar ob fotografiji, na kateri se dobro vidi nosečniška silhueta.

A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Dec 2, 2017 at 2:29pm PST

Chrissy in njen mož, igralec John Legend, imata že 19-mesečno deklico Luno Simone. Prav ona pa je bila glavna zvezda videa, s katerim je manekenka razkrila novico o veselem pričakovanju. "Luna, kaj je tukaj?" je Chrissy vprašala hčerko in pokazala na svoj trebuh. "Dojenček!" je odgovorila deklica.

Parček naj bi kar nekaj časa načrtoval povečanje družine. "Zelo sta navdušena, da bo Luna postala starejša sestrica," je razkril bližnji vir in dodal: "Mislita, da se bo Luna odlično izkazala kot starejša sestrica in neizmerno srečna sta, da jima bo končno uspelo povečati svojo družino." V znak veselja je lepotica poustvarila tudi fotografijo iz prve nosečnosti, na kateri v belih kopalkah z rožo v laseh pozira na kuhinjskem pultu, in ob njej svoje oboževalce pozvala k igranju igrice: "Najdi razliko!"

A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Dec 3, 2017 at 4:00pm PST

Manekenka pa se v zadnjih nekaj mesecih nosečnosti odlično počuti, saj se rada udeležuje zabav. Pred nekaj dnevi pa se je prav posebna zabava odvila tudi njej v čast, slavila je namreč 32. rojstni dan. Gostje so se morali obleči v oblačila iz 60. let in se podati na Chrissyjino zabavo "v zraku". Slavje se je namreč odvijalo v prostoru z letalskimi sedeži, z vzdušjem in vsemi podrobnostmi, ki so spominjale na zabavo na letalu. "Dobrodošli na Chrissyjin Pan Am let. Ne vemo, kam gremo, ne vemo, kaj počnemo, a nam je vseeno," je zbrane pred poletom v svet zabave nagovorila vesela nosečnica.