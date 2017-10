Manson odpustil basista, ki ga je nekdanje dekle obtožilo posilstva

Šok rocker Marilyn Manson je še vedno na okrevanju zaradi napake na koncertu v New Yorku, ko je na odru nanj padel odrski pripomoček. Turnejo je prekinili, napovedane koncerte pa zdaj prestavil na prihodnje leto, ko bo med 10. januarjem in 16. februarjem imel 23 koncertov po ZDA.

Vmes pa se je dogajalo še vrsto stvari. Najprej je Jessicka Addams iz zasedbe Jack Off Jill v dolgem zapisu svojega nekdanjega fanta Jeordieja "Twiggyja Ramireza" Whitea, basista pri Marilyn Manson, obtožila nasilja in posilstva. Čeprav so se zadeve dogajale pred 20 leti, je očitno zdaj dobila pogum in to storila po zgledu ostalih prizadetih in v luči afere okoli filmskega producenta Harveyja Weinsteina.

Tudi Manson se je na obtožbe odzval in dejal, da ni vedel, da so se zlorabe dogajale. "Nič nisem vedel o teh obtožbah do pred nedavnim, žalosten sem, da je bila Jessicka prizadeta," je glasbenik tvitnil glede te zadeve. White pa se glede obtožb še ni oglasil.

Marilyn Manson je iz skupine odpustil basista Twiggyja Ramireza, ki ga je nekdanje dekle obtožilo posiltva. (Foto: Miro Majcen)

Pred dnevi je umrl tudi Scott Putesky, poznan kot Daisy Bertkowitz, ki je bil sedem let v zasedbi in se ga je Manson spomnil s sočutno objavo na družbenih omrežjih. A očitno Manson ni ostal hladen glede obtožb na račun Whitea, saj je kolega zdaj odpustil iz skupine. "Odločil sem se, da se poti z Jeordiejem Whiteom kot članom zasedbe Marilyn Manson razidejo. Za prihajajočo turnejo ga bo nekdo zamenjal. Želim mu vse dobro," je tvitnil glasbenik.

White je bil večkrat sporadično član zasedbe, saj je med leti 1993 do 2002 igral baskitaro, nato med 2008 in 2009 ter med 2014 do danes. Igral je tudi solokitaro med letoma 2009 in 2013. Manson še ni pojasnil, zakaj se je tako odločil, tako kot se tudi White ni odzval na njegovo odločitev.

