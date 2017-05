Mariah in Nick: Skupaj sva, ko to šteje

A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Apr 15, 2017 at 3:48pm PDT

Pevska diva Mariah Carey se je nedavno razšla s svojim krepko mlajšim fantom, plesalcem Bryanom Tanako, zadnje čase pa se precej druži z nekdanjim možem Nickom Cannonom, ta se je celo udeležil zabave njene založbe MC Records. A je pevka zavrnila navedbe, da sta spet skupaj, saj pravi, da se pač trudita biti najboljša starša svojima otrokoma.



"Skupaj sva, ko to šteje. Skupaj sva za otroka. In mislim, da je to najpomembnejša stvar," je Mariah povedala za oddajo Entertainment Tonight.



"Trenutno je to popolno, saj delam na tem, da bom kar najboljši oče, kar sem lahko in zame je to dovolj. Rad jo imam, obožujem jo, vedno bo moje sanjsko dekle, a če razmišljam kot zrel odrasli človek, se mi zdi, da zadeve v tej kombinaciji najbolje funkcionirajo," pa je dejal Nick.



Moderna družina je nedavno obiskala Disneyland, ko sta dvojčka praznovala šesti rojstni dan. Ko pride do prioritet, sta zveznikoma otroka pač na prvem mestu. "Oba imava rada otroke, zato prakticirava skupno starševstvo, ker je to edini pravi način," je še dodala pevka.



"Navsezadnje sva prijatelja, celo več kot to, smo družina, razumete? Otroka dajeva v prvi plan, četudi se morda zdi čudno, je precej preprosti koncept. Otrokoma sem na voljo, ko me potrebujeta, zato poskušam biti z njim kolikor je mogoče," je zaključil Nick.