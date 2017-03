Mark Zuckerberg bo drugič očka

Ustanovitelj najbolj priljubljenega družbenega omrežja Facebooka Mark Zuckerberg in njegova žena Priscilla Chan pričakujeta drugega otroka. Razkrila sta, da bosta, kakor sta upala, dobila še eno deklico.

"S Priscillo sva srečna, da lahko z vami deliva novico, da pričakujeva še eno deklico," je Zuckerberg napisal – kjer drugje pa – na Facebooku. "Po najini težavni izkušnji pred prvo nosečnostjo nisva bila prepričana, kaj naj pričakujeva in ali bova sploh lahko imela še enega otroka."

Njuna hčerkica Max je novembra dopolnila eno leto. Ko sta decembra 2015 naznanila, da je Chanova noseča, sta povedala, da sta se že več let trudila zanositi in da je, preden je pričakovala Max, že trikrat spontano splavila.

"Ko sva izvedela, da je spet zanosila, je bila najina prva želja, da bi bil otrok zdrav. Naslednja pa, da bi bila deklica. Ne morem si zamisliti boljšega darila kot imeti sestro, tako zelo sem srečen, da bosta Max in najina nova deklica imeli druga drugo," je zapisal.

Zuckerberg je povedal, da je odraščal s tremi sestrami, ki so mu pokazale, kako se je "učiti od pametnih, močnih žensk". Tudi njegova žena ima dve sestri, noben od njiju pa nima bratov.

Tako je prikupna družinica proslavljala 1. rojstni dan male Max:

Objavil je tudi svoje otroške slike, na katerih je v družbi svojih sester. "Niso bile samo moje sestre, temveč tudi moje najboljše prijateljice. Pokazale so mi, kako tekmovati med sabo in se na koncu še vedno smejati skupaj. Priscilla je odraščala z dvema sestrama, ki so jo naučile pomembnosti družine, skrb za druge in trdo delo," je zapisal.

"Vsi smo boljši ljudje zaradi močnih žensk v naših življenjih - sester, mater in prijateljic," je zapisal in dodal, "komaj čakamo, da bomo pozdravili našo novorojenko in naredili vse, da bomo vzgojili še eno močno žensko."