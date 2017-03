Mary-Kate po burni mladosti ceni družinsko življenje: Imam moža, dva pastorka in življenje

Mary-Kate in Ashley Olsen sta po uspešni otroški igralski karieri zgradili še močan modni imperij. (Foto: FameFly)

30-letni dvojčici Mary-Kate in Ashley Olsen sta kot dojenčici postali slavni zaradi vloge v humoristični seriji Polna hiša, sčasoma sta s svojimi mladinskimi filmi zgradili pravi imperij, nato pa sta se leta 2012 upokojili od igranja in se umaknili očem javnosti.

Zaživeli sta drugačno življenje, ki je še vedno zelo produktivno in uspešno, le bolj zasebno. Ustanovili sta prestižni modni znamki The Row ter Elizabeth in James, njuno premoženje pa ocenjujejo na 280 milijonov dolarjev.

Istega leta, ko se je upokojila od igranja, se je takrat 25-letna Mary-Kate začela sestajati s polbratom nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja, takrat 42-letnim Olivierjem. Zaradi razlike v letih je bila spet v središču pozornosti in na naslovnicah vseh tabloidov, zaradi tega pa je že tako zasebna zvezdnica svojo zvezo še boj varovala pred javnostjo. "Mary-Kate ima z Olivierjem čudovito življenje in veliko časa preživita v Parizu, kjer sta oba zelo srečna," je takrat povedal vir.

Ko se je prvi šok ob njuni zvezi polegel, sta se pogosteje kazala tudi v New Yorku in si javno izkazovala ljubezen. A drug o drugem sta v javnosti le redko govorila, zato je mnoge presenetilo, ko sta se na skrivaj zaročila in še toliko bolj, ko sta se novembra 2015 tudi na skrivaj poročila.

Mary-Kate in Olivier Sarkozy sta se poročila novembra 2015. (Foto: FameFly)

Zdaj pa je Mary-Kate vendarle spregovorila o svojem zakonu: "Imam moža, dva pastorka in življenje; moram iti domov in skuhati večerjo," je povedala 30-letna modna oblikovalka. S poroko je namreč postala mačeha Oliverjevema otrokoma, 15-letnemu Julienu in 13-letni Margot.

"Ob vikendih tečem. Najti morate nekaj, kar vas sprošča, in če tega nimate, morate to poiskati. Če ne boste izgoreli in ne boste produktivni," je dodala.

Da dvojčici zelo cenita svojo zasebnost, jasno dokazuje tudi dejstvo, da v nasprotju z večino vrstnikov in zvezdnikov nista aktivni na nobenem družbenem omrežju.

"Nisva del sveta družbenih medijev, nimava Facebooka, zato nikoli nisva bili povezani z oboževalci na tak način. V tem smislu sva bili vedno precej zaščiteni," je pojasnila Mary-Kate.

Z oboževalci se namesto tega povezujeta preko mode. "Ko sva bili mlajši, je bila najina vloga in odgovornost kot javnih oseb to, da ustvarjava trende ali sva preprosto korak pred modo," je dejala. "Želiva le pomagati ženskam, da se počutijo, kakor se želijo počutiti."