Mila Kunis z družinico. (Foto: AP)

Milo Kunis, lepotico ukrajinskega rodu je med zvezde popeljala vloga v televizijski seriji Oh, ta sedemdeseta, kjer se je spoznala s sedanjim soprogom Ashtonom Kutcherjem. V zakonu pa sta se jima rodila zdaj triletna hčerka Wyatt in desetmesečni sin Dimitrij. Kljub vsemu bogastvu – samo v letu 2016 je zaslužila več kot devet milijonov, pa igralka ostaja na realnih tleh tudi kar se tiče vzgoje in materinstva.

Že pred nekaj dnevi je dejala, da otrokoma ne bosta dajala daril, temveč bosta raje v njunem imenu darovala v dobrodelne namene. Da nista zvezdniška otroka prav nič razvajena, pa priča tudi dejstvo, da imata vsemu razkošju navkljub skupno sobo, oba pa spita na pogradu.



Igralka pa se je odločila, da svojih otrok ne bo prepuščala varuškam, kajti želi biti mama z veliko začetnico. A to ni tako preprosto pri dveh živahnih otrocih in karieri. Igralka je brez zadržkov priznala, da se velikokrat počuti zelo utrujeno, a vseeno je materinstvo nekaj najlepšega: "Materinstvo ti pokaže, kako zelo nesebični smo lahko, a utrujenost je včasih res velika. Ampak ... kljub temu ... dokler sta moja otroka zdrava, sem vesela."

Igralka pa je priznala, da ji pri vzgoji delajo težave njene pretirane reakcije: "O zadevah čisto preveč razmišljam, čeprav nekaj ni preveč hudo, je zame katastrofa in moja reakcija je zelo burna – to je problem." Na koncu je še dodala, da je ponosna na vse ženske, ki jim uspe usklajevati materinstvo in službo, kajti to zagotovo ni mačji kašelj.

Ko je Mila rodila hčerko, je dala svojo kariero na stran in posvetila vse čas samo njen in družini: "Ponosna sem, da sem se posvetila samo otroku. Postala sem prava gospodinja, želim si varčen, okolju prijazen avto, skrbim za reciklažo ... skratka, delam vse, s čimer pripomorem, da bo imela moja hči lepo prihodnost," je dejala takrat.