Matthew Perry je v osnovni šoli pretepel Justina Trudeauja

47-letni zvezdnik serije Prijatelji Matthew Perry in kanadski premier, 45-letni Justin Trudeau, sta hodila na isto osnovno šolo. O tem zanimivem dejstvu ga je v svoji oddaji vprašal voditelj Jimmy Kimmel, igralec pa je dejal, da ima pravzaprav o tem nekoliko nerodno zgodbo.

"Moj prijatelj Chris Murray me je spomnil, da sva midva enkrat pretepla Justina Trudeauja. Oba sva ga," je nekoliko v zadregi dejal igralec.

Pojasnil je, da so bile vzrok Justinove športne sposobnosti. "Mislim, da je bil odličen v športni aktivnosti, v kateri midva nisva bila. Šlo za je čisto ljubosumje. In, no, zato sva ga pretepla," je dejal Perry.

Jimmy ga je vprašal, ali ni bil tudi Justinov oče traktat kanadski premier, Matthew pa je odvrnil, da to ni bil razlog, da sta se spravila nanj. "Mislim, da je pač bil edini fant na šoli, ki sva ga lahko pretepla," je dejal.

Voditelj ga je še vprašal, ali Justina kot otroka premierja ni varoval varnostnik, igralec pa je povedal, da ne. "Kaj takšnega se nikoli ne bi moglo zgoditi Barronu Trumpu. Ti bi bil že v vojaškem zaporu ali nekje v Rusiji," se je pošalil Kimmel.

Igralec je še dodal, da na svoje dejanje ni ponosen. "Ne hvalim se s tem. To je bilo grozno. Bil sem neumen otrok, v resnici ga nisem želel pretepsti. Pravzaprav mislim, da sem v nekem trenutku želel vse skupaj obrniti v ljubezensko igro," je dejal. "No, saj je zelo čeden," je dejal Jimmy, Perry pa mu je odvrnil: "Oh, pa še kako!"

"Mislim, da si je po tem dogodku Justin rekel: 'Večji bom od tega, postal bom premier'," se je še pošalil Perry.

Sicer Matthew in Justin – res presenetljivo – nista ostala v stikih. "Tako mi je ljubše, ker me je preveč sram. Nočem razmišljati o tem," je še dejal Perry.