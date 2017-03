Med fotografijama je 15 let razlike. Jen, si ustavila čas?

Zdi se, da je Jennifer Aniston ustavila čas. Če pogledamo njeno fotografijo izpred 15 let ali danes, skoraj ne vemo, kam katera sodi, vsekakor pa ne moremo reči, da je med njima minilo toliko let.

Jennifer Aniston leta 2002 (levo) in zdaj. (Foto: FameFly / AP)

Že dolgo je jasno, da zvezdnice niso odkrile nekakšnega vrelca večne mladosti niti niso čudežno podedovale genov ne staranja, temveč največjo vlogo pri njihovem videzu igra ves trud, ki ga vlagajo vanj. Na voljo so jim številni postopki pomlajevanja, ki so navadnim smrtnicam zaradi vrtoglavih cen nedostopni. In koliko je Jennifer investirala v svoj videz od leta 2000? Vrtoglavih 1,4 milijona evrov, so izračunali pri Dailymailu.

Pri reviji so upoštevali vse tretmaje, ki jih je preko let hvalila Jen, in izračunali, koliko jo stanejo, če se jih poslužuje tako pogosto, kot je priporočeno. Prišli so do osupljivega rezultata: na leto Anistonova za svoj brezhiben videz zapravi vsaj 80.000 evrov.

A glede na to, da je vrednost njenega premoženja ocenjena na 132 milijonov evrov, je to zanjo drobiž, poleg tega pa je skrb za videz tudi ključni del njenega bogastva – v Hollywoodu je brez brezhibnega in mladostnega videza težko uspeti in prislužiti takšne vsote.

Jennifer Aniston leta 2003. (Foto: FameFly)

Za prehrano naj bi letno odštela slabih 19.000 evrov. Preden je dobila vlogo Rachel v seriji Prijatelji, je imela kar nekaj kilogramov več kot zdaj, njen agent ji je celo dejal, da ne dobiva vlog, ker je preveč debelušna. Zato je začela posvečati pozornost svoji prehrani, kar je v poznih devetdesetih pomenilo, da je opustila ogljikove hidrate in vnašala veliko beljakovin. Leta 2001 je postala stranka podjetja Diet Designs, ki pošilja uravnotežene zdrave obroke na domove zvezdnikov in na lokacije, kjer snemajo. Še vedno naj bi ji dostavljali hrano, kar jo tedensko stane 360 evrov, na leto pa 18.700 evrov.

Za zajtrk navadno poje avokado na posebnem toastu, ki ima veliko beljakovin in malo ogljikovih hidratov, ki se jim nasploh izogiba, saj po njenih besedah niso ravno zaželeni pri vzdrževanju vitke linije.

Kar se tiče nege obraza, se poslužuje mnogih različnih postopkov in terapij, nekatere ponavlja vsak mesec, druge nekajkrat na leto. Stanejo jo 6800 evrov na leto. V to ni všteta morebitna uporaba botoksa ali polnil, saj o njih ni javno razpravljala.

Postava jo stane dobrih 43.000 evrov letno, saj vadi šestkrat na teden, in sicer kar v zasebnosti svojega doma v Beverly Hillsu. Trikrat na teden vadi s svojo prijateljico in osebno trenerko Mandy Ingber, kar jo na teden stane 840 evrov.

Jennifer na letošnjih oskarjih. (Foto: AP)

Vedno urejena pričeska jo stane 8000 evrov letno. Njen frizer Chris McMillan je njen najboljši prijatelj, za njene lase je skrbel že pred Prijatelji in je tudi avtor slavne "Rachel pričeske". Za en obisk računa 500 evrov.

Za Jenine obrvi skrbi hollywoodska mojstrica Anastasia Soare, ki skrbi tudi za obrvi mnogih drugih zvezdnic, na leto pa vanje vloži dobrih 800 evrov.

Jennifer je tudi velika privrženka porjavele polti, več kot desetletje obiskuje porjavitveni salon v Hollywoodu, v katerem naj bi na letu pustila dobrih 2000 evrov.

Njena krema za lifting vratu stane 420 funtov, za dve operaciji nosu pa je odštela 23.000 evrov.

Za takšen videz, kot ga ima hollywoodska zvezdnica, je treba odšteti kar zajetno vsoto, v Jeninem primeru vsaj 80.000 evrov na leto. Ostale zemljanke bomo pač morale preživeti s kakšno gubico več.