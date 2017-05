'Med nama je preveč ljubezni, da bi kar odšla'

Ker je Ozzy svojo dolgoletno ženo Sharon varal, je bil njun zakon na hudi preizkušnji. (Foto: AP)

34-letni zakon slavnega rockerja Ozzyja Osbourna in žene Sharon je bil lani na težki preizkušnji, saj je bil 68-letni frontman skupine Black Sabbath vpleten v škandal z varanjem, kasneje pa je priznal še, da je odvisen od seksa (čeprav je to izjavo kasneje preklical). S Sharon sta se maja lani za kratek čas zaradi tega razšla, a kljub njegovi nezvestobi že kmalu zakrpala svoj odnos.

Zdaj je Sharon v odkritem intervjuju za revijo Teleghaph pojasnila svojo odločitev, da ostane ob možu, saj da je med njima "preveč ljubezni". "Najini življenji sta preveč prepleteni, preveč je ljubezni, da bi kar odšla," je dejala.

"Imava svoj majhen imperij in skupaj nama je šlo zelo dobro … on dolguje meni, jaz pa njemu," je povedala o njunem skupnem poslovnem uspehu.

Ozzy je ob izbruhu afere z varanjem dejal, da se bori z zasvojenostjo s seksom, Sharon pa naj bi varal z vsaj s petimi ženskami, med drugim s svojo frizerko Michelle Pugh. Sharon je dejala, da mu ne bi mogla obrniti hrbta: "Če ima nekdo težavo, mu jo moraš pomagati rešiti," je dejala glede njegove "zasvojenosti s seksom".

Pred kratkim so se v javnosti pojavila namigovanja, da naj bi par v La Vegasu obnovil svoje poročne zaobljube. "To je nekaj, kar si je Sharon želela že dlje časa. Vse je želela ohraniti stran od oči javnosti," je povedal njej bližnji vir. "Sicer sta navajena vse početi v središču pozornosti, a za to sta se zavestno odločila, da storita v tišini. Bil je intimen družinski dogodek v hotelu z njunimi otroki in tistimi, ki so jima najbližje," je dodal.

Zdaj sta Sharon in Ozzy, vsaj takšen vtis dajeta, spet globoko zaljubljena. (Foto: AP)

Sharon je pred kratkim priznala, da se je morala, po tem, ko je izvedela za njegovo nezvestobo, v svojega moža ponovno zaljubiti. "35 let z nekom je presneto veliko časa. Mislim, da nisem bila več zaljubljena vanj, pa sem se nato spet zaljubila. Odpuščam. Trajalo bo zelo dolgo, da bom zaupala, a skupaj sva 36 let, poročena sva 34 let. Ne morem si predstavljati življenja brez njega," je dejala.

"Le pred nekaj meseci sem se spet zaljubila vanj, ker se je tako zelo trudil, da bi bil boljši človek – obupno se je trudi, vsak dan sodeloval s svojim terapevtom. Spoštovala sem ga, ker se je res trudil biti boljši," je dejala.

Njuna hči Kelly Osbourne pa je prejšnji mesec za Entertainment Tonight povedala, kako noro je njena mama zaljubljena v Ozzyja. "Še nikoli nisem videla dveh ljudi, ki bi drug drugega bolj ljubila in ki bi si bila bolj usojena kot moja starša," je dejala. "Trenutno sta povsem neločljiva. Spet sta se spomnila, kako zelo ljubita drug drugega. Njuna zgodba je najlepša in najbolj romantična. Ampak ne nehata se muckati in to je grozno. Želim si, da bi to nehala početi," je dejala.

Med škandalom se je sicer tudi Kelly aktivno vpletla, saj je na Twitter napisala, da kdor si želi družbe razuzdanke, naj pokliče na Michellino številko in zraven tudi objavila njeno pravo številko, zaradi česar jo je ta tožila. A družina je, kot kaže, rešila težave in jih pustila za sabo.

Sharon je Ozzyja spoznala, ko je bila stara 18 let, in je delala za svojega očeta Dona Ardena, menedžerja skupine Black Sabbath. Nato je leta 1979 postala njegova menedžerka, ko se je Ozzy podal na samostojno pot, kmalu pa sta začela tudi svojo zvezo.

Poročila sta se leta 1982, imata pa tri otroke: 33-letno Aimee, 32-letno Kelly in 31-letnega Jacka.