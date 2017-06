Meg na slavnostni preprogi po dolgem času blestela

Meg Ryan je ta večer navdušila z izbiro obleke. (Foto: AP)

Meg Ryan (Foto: AP)

Igralka Meg Ryan, ki si je svojo kariero zgradila predvsem z vlogami v romantičnih komedijah, se je udeležila slavnostnega modnega dogodka v New Yorku, na katerem so podelili modne nagrade Council of Fashion Designers of America (CFDA).

Zvezdnico, ki je v zadnjih mesecih nismo veliko videli na rdečih preprogah, je za to priložnost oblekel ameriški modni oblikovalec Christian Siriano, ki se je po slavnostni preprogi sprehodil s hollywoodsko zvezdnico.

Christian je za Meg izbral čudovito večerno obleko, v kateri je blestela kot že dolgo ne. Christian je na Instagramu zapisal: ''Moj nocojšnji zmenek! Ona je izjemna ikona in počaščen sem, da je ob meni.''

Tudi 55-letna Meg je objavila fotografijo na Instagramu, na kateri pozira v enkratni obleki s hrbtnim izrezom. Pod njo je kratko in jedrnato zapisala: ''Na poti na podelitev modnih nagrad CFDA s Christianom.''

