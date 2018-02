Megan Fox o materinstvu: Večino časa vlada kaos!

Brian Austin Green in Megan Fox uspešno usklajujeta starševstvo in kariero. (Foto: AP)

Igralka Megan Fox, obraz številnih naslovnic in po mnenju mnogih najlepša ženska na svetu, je pred šestimi leti prvič stopila na pot materinstva z 12 let starejšim partnerjem Brianom Austinom Greenom. Spoznala sta se leta 2004 in se kasneje tudi zaročila, nakar sta zaroko razdrla. Težave sta uspešno prebrodila in svojo ljubezen zapečatila s poroko na Havajih leta 2010.

O tem, kakšen je občutek biti mati treh otrok in hkrati ohraniti uspešno kariero pri 31 letih, obenem pa veljati za seks simbol današnjega časa, šaljivo pripomne: ''Večino časa vlada kaos ... zavedam se, da bi mnogi radi videli, da delam in ustvarjam več, kot to v tem trenutku počnem, a zame so zdaj prioriteta otroci. Ne snemam več toliko in si tega niti ne želim. Kot mati se počutim dolžna biti tako njihova vzgojiteljica kot starš in ne želim najemati skupine ljudi, ki bi vse to počela namesto mene.''

Megan: ''Želim biti prisotna pri odraščanju svojih otrok.'' (Foto: AP)

Vseeno pa se lepotica lahko pohvali z glavno vlogo v večmiljonov vredni franšizi Ninja želve, ki je na velika platna prišla leta 2014. In to komaj dve leti po rojstvu prvega otroka, sina Noaha Shannona in istega leta, ko je rodila drugega otroka, Bodhija Ransoma. Tretjega otroka, prav tako sina, sta se z Brianom razveselila leta 2016, poimenovala pa sta ga Journey Riveer Green.

Ob pestrem dogajanju zadnjih osem let zvezdnica izpostavlja: ''Želim biti ves čas prisotna ob odraščanju svojih otrok in spremljati njihovo otroštvo, ki že tako izzveni veliko prehitro.''

Megan in Brian sta si karakterno in organizacijsko precej različna, a po besedah igralke, uspešno usklajujeta starševske obveznosti: ''Brian je ponavadi tisti, ki jih zjutraj odpelje v šolo, jaz pa jih hodim iskat ... usklajujeva se tudi v popoldanskem času,'' pravi zvezdnica. Kljub vsem obveznostim, ki jih imata, se trudita vzdrževati tudi dober partnerski odnos: vsaj enkrat na teden se odklopita od zunanjega sveta ter gresta v kino ali na kosilo. Megan šaljivo dodaja: ''Izmislila sem si pravilo: v času, ko sva sama, ne bova govorila o otrocih ... ampak to je preprosto nemogoče!''