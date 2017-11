Megan Fox zapeljiva v čipkah

Hollywoodska zvezdnica Megan Fox je mamica treh otrok, a je še vedno videti odlično. Igralka je že pred leti dejala, da to nikakor ni preprosto, v to, da je videti tako fit, vloži veliko časa in truda – vse od naporne vsakodnevne vadbe do pravilne prehrane.

Ker je igralka tudi lastnica modne znamke spodnjega perila, v katerem se tudi sama večkrat pokaže, je seveda še toliko bolj pomembno, da skrbi za svojo postavo, tako je le eno leto po rojstvu tretjega sina že popolnoma v formi in že v mislih, kakšna bo njena nova linija spodnjega perila. Kot prvi namig je na Instagramu objavila kar sebe v svojem novem 'kosu' oblačila.

A post shared by Megan Fox (@the_native_tiger) on Nov 9, 2017 at 6:08pm PST

Seveda je takoj dobila na sto tisoče všečkov, pohvala pa so kar deževale. Seveda so se nekateri tudi pošalili, da je njen soprog, igralec Brian Austin Green res lahko srečen, da je 'ujel' takšno lepotico.

Igralka ima z Greenom petletnega Noaha Shannona, triletnega Bodhija Ransoma in enoletnega Journeyja Riverja.