Meghan in Harry prvič skupaj v javnosti z roko v roki

Britanski princ Harry in Meghan Markle in sta še vedno v Torontu, kjer je on dekle ponosno pokazal svetu, saj sta na teniški dvoboj invalidov iz Avstralije in Nove Zelandije, v sklopu iger Invictus, prišla z roko v roki.

Meghan je prišla v beli srajci znamke The Husband (Mož), ki jo je skreirala njena prijateljica Misha Nonoo, ter modno strganih kavbojkah s temnimi očali za povrhu, Harry si je nadel črno polo majico z emblemom iger in temno modre kavbojke. Ona si je nadela rjave balerinke, Harry pa je bil športen v črnih supergah.

Golobčka sta si izkazovala nežnosti vsevprek, fotografi pa so veselo ovekovečili njun prihod in navijanje na tribuni. Harry je pred tem obiskal kanadski inštitut za mentalno zdravje vojnih veteranov.

Meghan se je med drugim rokovala z otroškimi oboževalci, s katerimi sta oba na kratko poklepetala, sicer pa par očitno uživa, ko je lahko sproščen in se ni treba držati strogih pravil. Na odprtju sta namreč morala sedeti vsak po svoje, saj kraljevi protokol zahteva, da če nista zaročena, da ne moreta sedeti skupaj. Harry je sedel poleg Melanie Trump, 18 sedežev proč od svojega dekleta, zato sta bila oba "obsojena" zgolj na zaljubljene poglede od daleč.

