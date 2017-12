'Meghan učinek': torbico, ki jo je nosila, razprodali v nekaj urah

Na prvem uradnem obisku nista navdušila le zaročenca Harry in Meghan, ampak tudi njena torbica. (Foto: AP)

Prav tako kot njena bodoča svakinja Kate Middleton je tudi Meghan Markle zelo vplivna modna ikona, ki navdihuje mnoge oboževalke.

Vroča roba: torbico so razprodali v nekaj urah. (Foto: AP)

Le nekaj ur po tem, ko sta z zaročencem princem Harryjem opravila prvi uradni obisk, je bila torbica, ki jo je nosila bodoča članica kraljeve družine, razprodana – čeprav stane 570 evrov.

Predstavnik škotske znamke Strathberry, ki sta jo leta 2013 ustanovila Leeanne in Guy Hundleby, je za Telegraph povedal, da je to "prečudovito". Ko je ustanoviteljica znamke Meghan poslala zbirko torbic svoje znamke, še ni bilo znano, da sta Meghan in Harry zaročena, se jim je pa naložba zelo izplačala. "To je bilo fantastično presenečenje in vsi smo zelo vznemirjeni. Kar naenkrat smo neverjetno zaposleni," je še dodal presrečen predstavnik znamke.