Mel B dosegla petletno prepoved približevanja za nekdanjo varuško

Melanie Brown (Mel B) je dosegla prepoved približevanja za nekdanjo varuško Lorraine Gilles, ki jo je obtožila tudi varanja z njenim možem Stephenom Belafontejem. (Foto: AP)

Odvetniki pevke Melanie Brown (Mel B) so 3. maja na losangeleško sodišče predložili dokumente, ki dokazujejo, da jo je nedanja varuška Lorraine Gilles, ki je za zvezdnico delala pred leti, dejansko nadlegovala. Bila naj bi verbalno nasilna, zato so ji odredili petletno prepoved približevanja.



Mel B je sredi aprila trdila, da sta jo Gillesova in njen (kmalu nekdanji) mož Stephen Belafonte izsiljevala s domnevnimi posnetki njihovega skupinskega seksa in predmeti, ki naj bi jih Lorraine imela zakljenjene v posebnem trezorju. Pevkini odvetniki so tako sodno zahtevali, da bi pridobili dostop do trezorja, saj naj bi vseboval posnetke in podobe, ki bi lahko škodile Mel B.

A post shared by Lorraine Gilles (@iamlorraineg90) on Mar 18, 2017 at 3:08pm PDT

Pevka je tako najprej dosegla prepoved približevanja za Belafonteja, zdaj pa še za njegovo domnevno ljubimko Gillesovo. Ta je sicer proti Mel B vložila svojo tožbo in jo toži obrekovanja, češ, da ni zanosila in splavila z Belafontejem ter da je nista denarno oškodovala. Pevka je papirje za ločitev od moža na sodiče vložila 17. marca letos, v katerih je navedla, da je bil do nje nasilen, kar je on sicer kategorično zanikal.