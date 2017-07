Mel B mora nekdanjemu plačevati preživnino

Mel B zagotovo ni zadovoljna nad odločitvijo sodišča. (Foto: X17 Agency)

Nekdanja članica najbolj uspešne britanske dekliške skupine vseh časov Spice Girls Melanie Brown - Mel B in glasbeni producent Stephen Belafonte sta še vedno sredi grde ločitve. Odtujeni mož pa je od nekdanje zahteval tudi preživnino in sodišče je zdaj njegovi prošnji tudi ugodilo.



Belafonte je zaprosil za nujno preživnino, ker naj bi – kakor je zapisano v sodnih papirjih, bil brez sredstev za preživetje, po njegovih besedah nima niti za hrano, stroške za hišo in telefon. Sodišče je tako naložilo Mel B, da mora nekdanjemu vsak mesec na račun nakazati okoli 35 tisoč evrov, poleg tega mora ona plačati sodne in odvetniške stroške v višini 120 tisoč evrov.



Mel B je po skoraj desetih letih zakona vložila vlogo za razvezo od Belafonteja. V ločitvenih papirjih zahteva skupno skrbništvo nad njuno 5-letno hčerko Madison Brown Belafonte. Poleg tega je pevka v papirjih zapisala, da je bil bivši do nje zelo nasilen, zato je sodišče odredilo prepoved približanja. Belafonte je glede obtožb dejal, da je šokira.



Par se je poročil leta 2007 po le petih mesecih poznanstva, sicer pa ima Mel B od prej dve hčerki, 10-letno Angel Iris Murphy Brown in 18-letno Phoenix Chi Gulzar, on pa ima od prej še 12-letno hčerko Giselle.