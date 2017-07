Mel B z razsipavanjem zapravila vse bogastvo?

A post shared by Mel B (@officialmelb) on Feb 6, 2017 at 3:55pm PST



V sodni bitki, v kateri se ločujeta nekdanja članica zasedbe Spice Girls Melanie Brown in Stephen Belafonte, je njegova odvetnica Grace Jamra na sodišču Mel B očitala, da je pevka zaradi "ekstravagantnega in razkošnega življenja pognala več kot 50 milijonov dolarjev (dobrih 43 milijonov evrov) premoženja, če ne več". Zaslužila ga je kot članica ene najbolj poznanih dekliških zasedb s konca prejšnjega tisočletja.

Njena predstavnica Jacalyn Davis, da sta s Stephenom skupno prislužen denar "porabila skupaj in še precej več". "V tem zakonu je bil prihodek gospodične Brown, zoprne stvari pa se dogajajo, ko se vmeša IRS zaradi neplačanih davkov," je dejala Davisova.

Mel, ki ima hčeri Phoenix z nekdanjim možem Jimmyjem Gulzarjem in Angel z Eddiejem Murphyjem, je vlogo za razvezo vložila marca letos. Stephen je sicer od nje zahteval preživnino, in sicer slabih 3800 evrov na mesec za hrano in živila. Obenem pa je zahteval še dodatnih 1750 za obleke in slabih deset tisočakov za stanarino.