Mel B že na trnih glede ponovne združitve in turneje treh 'spajsic'

Melanie Brown, ki za letos pripravlja turnejo s kolegicama iz Spice Girls, Geri Horner in Emmo Bunton, ponovni združitvi sta se odpovedali Mel C in Victoria Beckham, pravi, da je "zelo za", dekleta, ki so vmes postale zrele ženske, pa so zdaj trio GEM (Geri, Emma, Mel). Že nekaj let se govori o 20-letnici njihovega prvega singla in največje uspešnice Wannabe iz leta 1996, letos pa tako mineva že 21 let od njihivih začetkov.





"Poskušam, veste, poskušam. Zelo sem za, da se to zgodi, sploh si ne morete predstavljati. Gre samo zato, da bodo tudi vsi drugi na isti strani, za isto stvar," meni pevka.



Težave se namreč pojavljajo pri vseh treh, saj imajo Geri, Emma in Mel zelo natrpane urnike in je potrebnega veliko usklajevanja in prilagajanja. Mel trenutno igra v muzikalu Chicago v New Yorku, Emma je uspešna radijska voditeljica, Geri je nedavno drugič postala mama Kot je znano, je Victoria uspešna v modnem poslu, Mel C pa se posveča samostojni glasbeni karieri.





"Turneja me bog ve koliko let že spravlja ob pamet. Da vse uskladimo svoje urnik, je skoraj nemogoče, a letos imam namen veliko časa posvetiti turneji Spice Girls, zato upam, da se bodo naši urniki srečali in da se bo to zares zgodilo. Pravzaprav je bilo lansko leto naša 20. obletnica, zdaj pa bo naša 21-letnica. Upam, da nam bo uspelo," je še dejala Brownova.