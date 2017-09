FOTO in VIDEO: Melania Trump vrtnarila ob Beli hiši

Melanii Trump je pri negovanju vrta pomagalo več deset otrok iz enega od lokalnih društev za fante in deklice. S prvo damo so govorili o svoji najljubši zelenjavi, nato pa z vrta pobrali zrele paprike in okro. Trumpova je pomagala tudi izkopati luknje, kamor so otroci posejali brokoli. "Sem velika zagovornica zdravega prehranjevanja. Ker se odraža na vašem umu in telesu. Zato vas spodbujam, da še naprej jeste veliko zelenjave in sadja. Da boste zrasli zdravi, skrbite torej zase, imejte zdravo življenje. To je zelo pomembno," je otrokom razložila prva dama ZDA.

Tudi za delo na vrtu je bila brezhibno naličena in urejena. (Foto: AP)

"Otroci se naučijo toliko iz svojega okolja in zelenjavni vrt Bele hiše je odličen primer, kako lahko otroci uživajo na prostem in se učijo zdravega življenja in prehrane," je v izjavi poudarila prva dama ZDA, in dodala, da se že veseli novih opravil na vrtu.

Vrt je bil sicer del projekta Obamove za bolj zdravo prehrano otrok. Na posesti Bele hiše ga je postavila leta 2009. Pred odhodom pa ga je, verjetno zaradi občutka, da Trumpovi morda ne bodo delili njenega navdušenja nad gojenjem zelenjave, dala povečati in utrditi – z betonom, kamenjem in jeklom.