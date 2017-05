Menedžerju, ki je Alanis Morissette ukradel milijone, šest let zapora

Alanis Morissette je prišla na izrek sodbe menedžerju, ki ji je ukradel milijone. (Foto: AP)

Jonathan Todd Schwartz, nekdanji menedžer slavne kanadske pevke Alanis Morissette, je januarja priznal, da je svojim slavnim strankam ukradel več milijonov evrov. Alanis je med leti 2010 in 2014 ogoljufal za okoli pet milijonov, da je lahko podpiral svoj zelo razkošni življenjski stil, sodeč po sodnih spisih.

"Schwartz je denar svojih klientov uporabljal kot osebni bankomat," je za CNN povedala pomočnica direktorja losangeleškega oddelka FBI Deirdre Fike. Državi dolguje tudi okoli dva milijona evrov neplačanih davkov.

Jonathan Todd Schwartz (zadaj) v družbi svoega odvetnika. (Foto: AP)

Izreka sodbe se je udeležila tudi Alanis, ki je povedala, da jo je Schwartz zavajal glede tega, koliko denarja ima, in je skrivaj jemal denar z računov, ki mu jih je z zaupanjem prepustila v upravljanje. "To je počel na dolgotrajen, sistematičen in zlovešč način," je povedala pevka.

Schwartz je kot razlog za tatvine navedel svojo zasvojenost s kockanjem. Svoje "dvojno življenje" je aprila podrobno opisal v kolumni časnika The Hollywood Reporter.

Novi Alanisin finančni menedžer je odkril poneverjanje, ki ga je Schwartz prikrival tako, da je dvige prikazal kot osebne stroške.

Na sodišču je Schwartz povedal, da je le on "odgovoren za opustošenje" in dejal: "Preostanek svojega življenja bom prosil za odpuščanje."

Čeprav so tožilci zanj zahtevali petletno zaporno kazen, ga je sodnica obsodila na šest let zapora, saj si je "zaradi popolne predrznosti tega ravnanja" prislužil dodatno leto. Sodnica mu je prav tako naložila plačilo 7,8 milijona evrov povračila.

Alanis in drugi oškodovanci naj bi ukraden denar dobili nazaj od podjetja, za katerega je delal Schwartz, ali iz zavarovanj.