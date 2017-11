Meryl Streep: Najtežje je bilo igrati hudičevko

Meryl Streep (Foto: AP)

Meryl Streep je prava šaljivka, saj se upa šaliti celo s "hudičem" ... 68-letna oskarjevka in obraz z naslovnice decembrske številke revije Vogue je na sestanku z urednico kultne modne revije Anno Wintour razkrila, katera vloga je bila najtežja v njeni plodni igralski karieri. V prijetnem klepetu je dolgoletni urednici v smehu izdala, da je bil zanjo največji izziv vseh vseh časov vstopiti prav v njene čevlje v filmu Hudičevka v Pradi.

"V svojih vlogah si igrala veliko izjemnih žensk. Katera vloga je bila največji izziv zate?" jo je nič hudega sluteč vprašala Wintourjeva, pri tem pa se nanašala na vlogo Kay Graham, ki jo Streepova igra v najnovejšem filmu The Post. "Moram reči, da je bilo najteže igrati tebe!" pa je kot iz topa izstrelila Streepova in namignila na vlogo hudičevke. A Wintourjeva ji ni ostala dolžna: "Ne, ne, ne bova šli v to smer," jo je hladnokrvna urednica zatrla v kali. A Streepova se ni dala: "Saj nisem mislila … No, kakorkoli, bilo je zabavno!"

Za reklamo pa so posneli tudi kratki video, v katerem Meryl vstopa v uredništvo modne revije Vogue in v njem poustvarili kadre iz filma, ko pred urednico priznane modne revije Runway Mirando Priestly iz strahospoštovanja vsi trepetajo.

No, intervju, ki bo objavljen v decembrski številki Vougea, se je nadaljeval s pogovorom o vlogi Streepove v filmu The Post, kjer oskarjevka igra Annino prijateljico Katharine Graham, ki jo celo Wintourjeva opiše kot eno najbolj zastrašujočih žensk, kar jih je kdaj spoznala, kar se zdi Streepovi nadvse zabavno. "Ti si misliš, da je ona strah in trepet?!"

Beseda pa nanese tudi na škandal, povezan s Harveyjem Weinsteinom, ki je sprožil verigo razkritij spolnih zlorab v svetu Hollywooda.

"Ta trenutek je res grozljiv. Odprla so se vrata, ki se še nekaj časa ne bodo zaprla, in skoznje bo prišlo še marsikaj. In zelo težko bo za ljudi, da na novo vzpostavijo svoje odnose v življenju. Ne bo več zamahov z roko v smislu 'to je le pogovor iz garderobe' ali 'takšni moški pač so'. Tega ne sme biti. Smo civilizirani ljudje, ki se moramo učiti iz napak v preteklosti."

Wintourjeva je Streepovo tudi izzvala, kako ji uspe igrati tako vplivne ženske in jo vpraša celo, ali bo kandidirala za predsednico ZDA. Na kar je Meryl odgovorila, da ji gredo vodstvene funkcije odlično od rok le na velikem platnu, v resničnem življenju pač ne. "Jaz sem šefinja, ki jo še v svoji hiši vedno preglasijo. Najmanj besede imam pri vsem!"