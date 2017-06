Messi se bo poročil samo nekaj dni po 30. rojstnem dnevu

Lionel Messi in Antonella Roccuzzo se bosta poročila 30. junija, šest dni po njegovem 30. rojstnem dnevu. (Foto: AP)

Lionel Messi in Antonella Roccuzzo sta določila datum svoje poroke, saj se je par, ki je skupaj deset let, odločil, da si poročne zaobljube izmenja manj kot teden dni potem, ko bo Lio obrnil okroglo obletnico, saj bo 24. junija star 30 let.

Za poroko sta se odločila nedavno, poročila pa se bosta v njunem rojstnem mestu Rosario, v Argentini. Drugo ceremonijo pa nameravata imeti v Barceloni. Messi sicer trenutno razmišlja, kaj bo z njegovo nogometno pogodbo, saj se mu ta izteče prihodnje leto. Menda je že zavrnil ponudbo, ki bi mu prinesla med 28 in 33 milijoni evrov na leto.