Michael Moore: Glasujte za The Rocka! Glasujete za The Rocka

Michael Moore za novega predsednika predlaga igralca The Rocka ... (Foto: Reuters)

... zato, ker bi prestrašil vsakogar, ki bi jih želel napasti. (Foto: X17 Agency)

Režiser Michael Moore se v svojih filmih in zapisih loteva najrazličnejših tem: od pravice do posedovanja in nošenja orožja v ZDA, globalizacije in velikih korporacij do ameriške (zunanje) politike, zdravstvenega sistema in kapitalizma, ne skopari tudi, ko pride do izražanja svojega mnenja o aktualni politiki. Nedolgo nazaj je zato posnel tudi dokumentni film Michael Moore in Trumpland, kjer se je lotil Donalda Trumpa. Nedavno pa je novinarju povedal tudi, koga on vidi na naslednjih ameriških volitvah.



"Želite slišati moje mnenje? Demokrati ne razumejo vzroka, zakaj je bil Trump izvoljen, bil je namreč priljubljen zvezdnik na televiziji. Že desetletja se sprašujem, zakaj demokrati ne kandidirajo s Tomom Hanksom, ali Oprah Winfrey? Zakaj se ne bi odločili za nekoga, ki ga imajo Američani radi."



"Demokrati se vedno izogibajo Hollywooda in jaz jih zato sprašujem, zakaj. Kajti ljudje imajo radi Hollywood, filme, zvezdnike. Republikanci so tako kandidirali z Reaganom, tudi s Schwarzeneggerjem ..."

In koga predlaga Moore? "Glasujte za The Rocka! Glasujete za The Rocka! Jaz hočem prekletega The Rocka! Prestrašil bi vsakogar, ki bi nas želel napasti. Pomislite samo, kako varni bi bili, če bi bil on predsednik."



Novinarju je še dejal, da bi bila zanimiva izbira tudi igralec Liam Neeson, vendar to ni možno, ker Liam ni bil rojen v ZDA.