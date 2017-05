Miley Cyrus: Z očetom sem preživela preveč časa skupaj, tudi on je kriv

"To je nov začetek," končno prepeva 24-letna pevka Miley Cyrus in njeni oboževalci so vzhičeni, kajti veseli so, da je pevka končno nehala s svojim uporništvom in izzivalnostjo.

Iz prikupne Hannah Montana je Miley odrasla v divjo upornico, ki je na vsak način želela dokazati, da je odrasla – z divjimi pričeskami, razgaljenimi nastopi in izzivanjem. Za svoje obnašanje pa je zdaj okrivila tudi svojega slavnega očeta. Billy Ray je namreč z njo sodeloval v seriji Hannah Montana in tako sta ves čas preživljala skupaj.

"Delala sem z očetom in bilo je res zelo naporno, delala sva namreč vsak dan. Poleg tega sem bila proti koncu jaz tista, ki je vozila, ker sem dobila vozniško dovoljenje, nato je z mano hodila tudi babica. Tako sem z njima preživela res ogromno časa. Zato sem, kdo sem dopolnila 18 let, plesala kot nora, kajti deset let sem vsak dan preživela z očetom in babico. Morala sem se osvoboditi!"