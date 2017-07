'Nisem hotela več biti tisto dekle, ki kaže prsi in jezik'

Miley Cyrus je zadnje mesece zelo spremenila svoj nekoč zelo divji imidž. (Foto: AP)

24-letna pop zvezdnica Miley Cyrus je za revijo Harper’s Bazaar pojasnila, zakaj je tako zelo spremenila svoj stil. Še pred časom se je v javnosti pojavljala v izzivalnih oblačilih in pogosto razgaljena, zdaj pa se je vrnila k svojemu videzu izpred tega divjega obdobja. Pojasnila je, zakaj je svoja provokativna oblačila zamenjala za naravni videz.

"Čutila sem se resnično oddaljeno od tiste osebe. Samo želim si, da bi ljudje videli, kdo sem zdaj. Ne pravim, da kdaj nisem bila jaz … Vse, kar sem bila na zadnji plošči, je resnično, kar sem bila. Ampak pogosto se spreminjam," je dejala. Pojasnila je, da je svoj videz umirila, ker se je tisto, kar je z izzivalnim videzom sporočala, začelo izgubljati. "Postalo je nekaj, kar so ljudje pričakovali od mene. Nisem hotela več priti na snemanje in biti tisto dekle, ki bo pokazalo svoje prsi in jezik. Na začetku sem s tem obnašanjem govorila: Je**te se. Dekleta bi morala imeti svobodo, da počno, kar želijo. A je pripeljalo samo do tega, da sem se počutila seksualizirano," je dejala.

Miley je v svojem divjem obdobju raza izzivala s svojim videzom, s katerim je sporočala, da so ženske svobodne, a se je sporočilo pogosto izgubilo. (Foto: AP)

Ko je to postalo norma in pričakovanje, se je odločila, da ta imidž pusti za sabo. "Tudi na takšnem elitnem dogodku, kot je Met Gala, so vse razkazovale svoje prsi in zadnjice, torej kako je to lahko uporniško? Zame je bolj uporniško, da tega ne počnem," je povedala.

A dodaja, da je še vedno v fazi spreminjanja. "Mislim, da tako hitro spoznavam, kdo sem, da težko dohajam samo sebe. Ljudem pravijo, da se je spreminjati nekaj slabega. Rečejo: 'Spremenil si se.' In to naj bi bila žalitev. A človek se mora ves čas spreminjati, to je bistvo," je dejala.

Dodala je še, da je ne zanima, kaj si ljudje mislijo: "Mislim, da kažem ljudem, da so lahko, kar so. Vseeno mi je, če sem kul. Samo hočem biti jaz."