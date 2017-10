Milijon za molk o posilstvu

McGowanova je bila govornica na odprtju nedavnega dogodka Women's Convention v Detroitu. (Foto: AP)

Igralka Rose McGowan, ena prvih žensk, ki so Harveyja Weinsteina obtožile spolnega napada, trdi, da ji je konec septembra nekdo blizu producenta ponudil milijon dolarjev (861.697 evrov), da ne bi javno govorila o posilstvu.

Weinsteina je spolnih zlorab obtožilo že več kot 60 žensk, sedem izmed njih ga je obtožilo posilstva, vse ovadbe pa preučujejo policijske enote v Los Angelesu, New Yorku in Londonu. Weinstein še vedno trdi, da so bili vsi spolni odnosi sporazumni, za svoje nespodobno vedenje do kolegic pa se je opravičil in se odpravil na zdravljenje.

McGowanova naj bi se po poročanju časnika The New York Times, ki je zgodbo razkril, s producentom za njegovo vedenje, ko jo je med filmskim festivalom Sundance spolno napadel v hotelski sobi, leta 1997 poravnala za 100.000 dolarjev. Teden dni po objavi zgodbe, ki je bila v časopisu 5. oktobra letos, pa je igralka tvitnila, da je Weinstein ni "le" napadel, ampak jo je posilil. Dejala je, da je šele to poletje ugotovila, da je dogovor, ki ga je pred sklenila pred 20 leti, ne zavezuje k molku. Zdaj pa je igralka v intervjuju razkrila celo, da ji je nekdo blizu Weinsteina pred objavo članka prek njenega odvetnika ponujal milijon dolarjev podkupnine, da bi s producentom podpisala dogovor o molku.

"Ugotovila sem, da bi od njega lahko iztržila tri milijončke, a sem si rekla: 'Fuj, ogaben si. Nočem tvojega denarja, ker potem bi se še jaz počutila ogabno.'"

Weinstein njenih obtožb ni komentiral, rekel je le, da je članek v New York Timesu prežet z lažnimi in zavajajočimi izjavami, ki so lahko le plod predvidevanj novinarjev. Kot dokaz za to je navrgel, da vpletene stranke o dogovorih in poravnavah zaradi zaveze k molku nikoli ne smejo javno govoriti.

A je McGowanova v intervjuju zelo podrobno opisala dogodek izpred 20 let, ko jih je štela komaj 23. Dejala je, da ji je njen tedanji menedžer uredil sestanek v Weinsteinom v hotelski sobi. Na poti do "kraja zločina" je srečala dva njegova asistenta. "Nista me pogledala v oči," se je spominjala. Nato pa ji je po kratkotrajnem sestanku Weinstein, ko je hotela oditi, namignil, da ima hotel odlično kad z vročo kopeljo. "In potem se je zgodilo, kar se je zgodilo," se je groze iz preteklosti spominjala McGowanova. "Dovolj je, če rečem, da so se se vrata odprla in moje življenje se je spremenilo."